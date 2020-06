Shade annuncia il rilascio del singolo "Autostop" in modo geniale

Shade torna in pista con un nuovo singolo, dal titolo "Autostop". Lo ha annunciato lui stesso in modo davvero speciale. Il cantate ha pubblicato un video in cui rappa in 10 stili diversi in un solo minuto... un vero e proprio freestyle, sulle note di alcuni brani italiani e internazionali molto famosi.

Il nuovo brano sarà disponibile a partire dal 16 giugno prossimo e si preannuncia un tormentone. Parla della voglia di ricominciare, di fare qualcosa di molto speciale, di innamorarsi, di andare al mare, di essere felice... e l'estate è il momento migliore per farlo.

Classe 1987, Vito Ventura (nome di battesimo del rapper torinese) nel 2015 firma un contratto con la Warner Music Italy e pubblica il suo primo disco, "Mirabilansia". Il successo è arrivato presto.

Ecco il video epico.