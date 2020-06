Miley Cyrus chiede a Conte di aderire al Global Goal e lui risponde: “L’Italia c’è, insieme ce la faremo”

Miley Cyrus si è fatta portavoce del Global Goal, il movimento globale il cui scopo è quello di lottare contro il Covid-19, aiutando in particolare le comunità più svantaggiate. Su Twitter la popstar ha lanciato un appello ai leader europei e, in particolare, ha invitato il nostro Paese ad aderire.

“L’Italia e il mondo si sono uniti mostrando solidarietà al Black Lives Matter negli Stati Uniti – ha scritto la cantante – dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19 e il suo enorme impatto sulle comunità che vivono ai margini, soprattutto quelle di colore. Per favore ti unisci a noi, Primo Ministro Giuseppe Conte?”.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM