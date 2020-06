Takagi&Ketra ft. Elodie: esce il nuovo tormentone estivo “Ciclone”

L’estate è alle porte è ancora non senti risuonare quel tipico motivetto, in perfetto stile tormentone? Eccoti subito accontentato: il prossimo 19 giugno arriva il nuovo singolo “Ciclone”, il cui titolo è tutto un programma, firmato Takagi & Ketra, che di hit se ne intendono, in collaborazione con Elodie.

Il duo ha annunciato l'uscita del brano, realizzato anche grazie alla partecipazione di Mariah, giovane rivelazione della scena reggaeton trap r&b mondiale, e degli affermati maestri del pop gitano Gipsy Kings.



Tra i precedenti successi prodotti da Takagi & Ketra ricordiamo anche: ”L'esercito del selfie", "Amore e Capoeira" e "Jambo", tutti brani simbolo delle passate vacanze. E anche questa estate 2020 non poteva che partire con una loro hit.