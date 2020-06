Adele ricorda le vittime della Grenfell Tower: la sua prima apparizione dopo la dieta

Adele si è mostrata in pubblica per la prima volta dopo aver perso 30 kg e lo fa in un'occasione speciale: l'anniversario della tragedia della Grenfell Tower, a Londra, dove persero la vita 72 persone, tra cui gli italiani Marco Gottardi e Gloria Trevisan.

L'artista ha pubblicato un video dove ricorda quel terribile incendio, le vittime e i sopravvissuti. Sono passati 3 anni e Adele dimostra tutta la sua commozione, tanto che non riesce a trattenere le lacrime.

"Voglio far sentire il mio amore a tutti voi, oggi e farvi sapere che sto pensando a voi, e lo faccio sempre", ha detto la cantante. Ha poi aggiunto: "Anche se dobbiamo farlo nel mondo virtuale e online, su Zoom, è ancora così importante per noi piangere insieme e ricordare quella terribile notte e riflettere sia su quel momento che su dove siamo oggi. È importante celebrare ancora le vite delle persone che sono morte quella notte".

La cantante riflette sull'importanza di stare vicini, di mostrare solidarietà e supporto per tutto il genere umano. "È un fatto scientifico che gli esseri umani siano animali da branco che non dovrebbero mai essere lasciati da soli. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere e andare avanti, e questo fatto lo avverto veramente quando penso alla comunità di Grenfell".

Qui il video.