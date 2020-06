Pago pensa ancora a Serena Enardu? "Nessuno può sapere ciò che accadrà un domani"

Non è finito il tira e molla tra Pago e Serena Enardu: da un lato Serena ha attaccato l'ex di sfruttare le loro vicende personali per aumentare il proprio seguito; il cantante, invece, sembra non voler chiudere del tutto i rapporti con la ex fidanzata. E lo ha raccontato durante un intervista.

Pago, infatti, ha spiegato che spesso è tornato sui suoi passi nelle storie d'amore, iniziando dall'ex moglie, Miriana Trevisan: "La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio."

"Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani. Con Miriana siamo in rapporti civili, abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all'inizio abbiamo avuto problemi" ha raccontato il cantante: "Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c'è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti."

Parlando della relazione con Serena, invece, Pago si è detto molto confuso, specialmente perché riceve molti messaggi dai sui follower con consigli o opinioni: "Non ci puoi fare i conti, c'è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe vedere mai vedere. E' una cosa ingestibile. La cosa che devi fare è sentire ciò che vuoi tu. Senza pensare a quello che ti scrive la gente. C'è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c'entra niente".

Ma il cantante riceve anche proposte da altre donne: "Tantissime proposte, video. Non sono mai stato così social come nell'ultimo periodo, anche se in questo momento sono un po' distaccato. Mi mandano delle robe osè, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro..."