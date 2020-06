Shalpy annuncia: “Dopo un periodo di grande travaglio, ho deciso di ritirarmi dalla musica”

Shalpy ha deciso di dire addio alle scene e lo fa non senza dispiacere, come si evince dall’annuncio che ha fatto su Facebook: “Dopo un periodo di grande travaglio dovuto a numerose cause – ha scritto – ho finalmente preso la decisione di ritirarmi dalla musica alla fine del 2020”.

I fan hanno lasciato numerosi commenti a questo post: in molti si chiedono il perché di questa decisione, tanti altri pregano Shalpy di non farlo, ma in molti scrivono anche di comprendere la situazione, pur essendone molto dispiaciuti.

In realtà, il cantante pensa da tempo al ritiro dalle scene: negli ultimi anni, infatti, non è riuscito a trovare un suo spazio nel panorama musicale italiano, neanche dopo aver partecipato a reality come “Pechino Express”. In una recente intervista a Tgcom24, Shalpy ha detto: “Sono un personaggio un po’ snob, ma non nell’accezione negativa del termine – ha spiegato – mi concedo poco perché non trovo spazi. Oggi se non ci fossero i social non esisterei, sto diventando un trender per la tv, da Matrix che mi menziona per gli scherzi, a Striscia che ripropone la mia imitazione della Berté, fino alla Littizzetto che mi cita spesso”. In tutta questa situazione, alla fine l’artista ha maturato la decisione di abbandonare la musica.