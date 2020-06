Concerto dentro le bolle di plastica per proteggersi dal virus (come i Flaming Lips)

È stata a dir poco geniale la performance della band americana The Flaming Lips, che durante la trasmissione tv The Late Show with Stephen Colbert, invece di scegliere la classica esibizione su Skype o Zoom in videoconferenza, opzione preferita da molti gruppi che non possono esibirsi live a causa del Covid-19, ha deciso di suonare dal vivo. Ma come ha fatto viste le misure restrittive per il coronavirus? Semplice! Tutti i partecipanti, pubblico e musicisti compresi, erano chiusi in grandi bolle di plastica. Una scelta molto azzeccata in tempi di emergenza sanitaria. In realtà, non è un'idea nuova per il gruppo. Infatti le palle di plastica trasparenti sono un elemento usato dai Flaming Lips da molti anni. Durante i loro live, il leader Wayne Coyne ama usarle per rotolarsi sul pubblico.

Anche nel loro ultimo videoclip, Flowers of Neptune 6, il cantante si aggira per paesaggi in fiamme, avvolto nella bandiera americana e confinato nella propria bolla trasparente. Insomma, una band che è stata previdente e ora questo espediente sta tornando molto utile per le esibizioni dal vivo. Forse non sarà uno stratagemma che potranno usare tutti, però l'effetto piace al pubblico e anche la band sembra essersi divertita molto, come si vede nel video in questione. Una provocazione che sarà utile per discutere ulteriormente su come tornare a fare concerti in sicurezza davanti a folle più numerose.