Paris Jackson, la figlia di Michael, sta per debuttare nel mondo della musica con il suo primo EP

Paris Jackson non ha mai negato di amare di far parte del mondo dello spettacolo. La figlia del "Re del pop" ha già partecipato, in passato, ad alcuni film e ora è pronta per debuttare nella musica, con il suo primo EP.

L'album verrà pubblicato da Paris e il suo fidanzato Gabriel Glenn, che insieme formano il gruppo The Soundflowers, il 23 giugno. Ci saranno cinque tracce, tra cui alcuni brani già conosciuto della band, come Your Look (Glorious), Geronimo e Notes on a Ghost.

I ricavati del primo EP dei The Soundflowers, che si sono formati dopo che Paris e Gabriel si sono conosciuti a un concerto dei TrashDogs, altra band di Gabriel, al Rainbow Bar and Grill a Los Angeles, andranno in beneficenza all'organizzazione Black Women Lead e del Black Voters Matter Fund.

La figlia di Michael ha raccontato: "Ho iniziato a scrivere intorno ai 13 anni quando mi sono comprata una chitarra, ma non ho iniziato a condividere o registrare la mia musica fino a quando ho incontrato Gabriel" e ha aggiunto: "Abbiamo subito condiviso la nostra musica e persino scritto alcune canzoni sul posto. Tutto si adatta perfettamente, dalle nostre voci al nostro stile di songwriting. Non avevo mai incontrato qualcuno che fosse così perfettamente in sintonia col mio suono."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!