Su Instagram spunta una foto di Lenny Kravitz nudo da giovane e i fan impazziscono

Su Instagram il fotografo Mark Seliger ha pubblicato una foto di Lenny Kravitz di qualche anno fa: in questa immagine il noto cantante è completamente nudo e mette in bella mostra muscoli, tatuaggi e piercing, scuotendo la testa e i lunghi dreads che aveva allora in modo molto sensuale.

Lo scatto sta facendo letteralmente impazzire i fan dell’artista che hanno riempito il post di like e commenti. In molti hanno sottolineato che oggi Lenny Kravitz, pur avendo ormai 56 anni, è ancora bello e sensuale proprio come allora.

“Non mi viene in mente nessuno al quale io abbia scattato più foto che a Lenny Kravitz – ha scritto il fotografo nel post – lui è un grande amico e, secondo me, è anche la rockstar e l’artista definitivo. Questa foto è stata scattata in una spiaggia appartata delle Bahamas. A quel tempo avevamo lavorato insieme solo due volte ma andavamo già molto d’accordo. Penso rimase molto sorpreso quando gli ho detto ‘Ok, penso che adesso potremmo provare a fare una cosa a questo punto… non preoccuparti, tu scuoterai la testa’. Penso che abbia apprezzato quell’anonimato”.

Nonostante i capelli sul viso, Lenny Kravitz è ben riconoscibile in questo scatto: quella forse era la prima volta che si mostrava nudo davanti a un obiettivo, ma poi l’ha fatto altre volte. Ad esempio, nel video del singolo “Again”, uscito nel 2000, lo si vede camminare nudo per casa prima di fare la doccia.