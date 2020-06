Silvia Provvedi è diventata mamma: è nata Nicole

Silvia Provvedi, una delle gemelle del duo Le Donatella, è diventata mamma per la prima volta. È infatti nata Nicole, la figlia che ha avuto dal suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano. Le sorelle hanno subito condiviso la bellissima notizia sui social, scrivendo: “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore!”. Il post è corredato da una dolcissima foto che ritrae la manina della neonata.

Poco prima, sempre su Instagram, era stata pubblicata una foto della sorella di Silvia, Giulia, con su scritto “Attese”. Evidentemente il post è stato pubblicato mentre le due si trovavano in ospedale, in attesa della nascita della piccola. Le due gemelle sono unite oggi più che mai per l’arrivo di questa bambina.

Sono in tanti ad aver fatto gli auguri a Silvia su Instagram: tra i commenti, spiccano quelli di Francesco Monte, Tommaso Zorzi, Stefano Sala e Samantha De Grenet. In una recente intervista, Silvia ha rivelato di pensare al matrimonio con il suo compagno; a causa del Covid-19, però, la coppia ha deciso di rimandare ogni progetto. Intanto ora si occuperanno di accogliere in famiglia la piccola Nicole.