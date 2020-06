Enrico Nigiotti sarebe indagato per presunta frode ai danni di un’assicurazione

La Procura di Livorno ha aperto una maxi inchiesta su una presunta organizzazione che frodava le assicurazioni. Tra le 89 persone indagate c’è anche il cantante livornese Enrico Nigiotti, famoso per aver partecipato a X-Factor, Amici e Sanremo. L’artista risulta coinvolto in uno dei casi contestati all’organizzazione sulla quale stanno indagando gli inquirenti.

Nigiotti è accusato di aver accettato di alterare, in concorso con altre persone, i documenti sanitari che riguardavano un brutto incidente stradale che gli era capitato, tra l’altro, mentre si dirigeva al Festival di Sanremo del 2019.

Enrico si è subito dichiarato estraneo ai fatti e si è difeso sui social, in attesa di poter chiarire la sua posizione con gli inquirenti: “Riguardo l’operazione attualmente non sono a conoscenza degli atti di indagine avendo saputo solo il titolo di reato per il quale si sta procedendo – ha scritto - Io sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita. Confido di poter chiarire il prima possibile la mia posizione ma, al momento, devo ancora ricostruire i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno derivante da quel sinistro. Ho piena fiducia nella magistratura – ha sottolineato - e valuterò con il mio avvocato le iniziative da intraprendere a tutela della mia persona. Al momento posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita, avendo sempre agito nel pieno rispetto della Legge”.