Record per i BTS: incassati 20 milioni di dollari per un concerto in streaming

750mila persone collegate e ben 20 milioni di dollari di incasso: questo è il nuovo record raggiunto dalla boyband coreana dei BTS.

A causa dell'emergenza Coronavirus, anche la band si è ritrovata a dover cancellare il tour, che doveva portarli in giro per il mondo. I BTS, infatti, hanno dovuto cancellare ben 37 date negli Stati Uniti, ma hanno deciso di "sostituirle" con un'esperienza che ha potuto coinvolgere non solo le fan americane, ma anche le persone da tutto il resto del mondo.

L'iniziativa si chiama Bang Bang Con the Live, un live streaming di ben 90 minuti a pagamento. Ed è stato record: alla live hanno partecipato ben 750mila persone e l'incasso dei biglietti venduti ha quasi raggiunto la cifra di 20 milioni di dollari.

I tagliandi per partecipare all'evento erano venduti al prezzo di 35 dollari, mentre per i membri del fanclub, che per l'occasione è cresciuto di 10mila unità, il prezzo scendeva a 26 dollari.

Tra l'altro, questa non è la prima iniziativa online dei BTS. Infatti, lo scorso marzo, durante il festival musicale online Bang Bang Con erano stati mostrati alcuni video dei loro concerti, arrivando a oltre 50 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di spettatori simultanei.

