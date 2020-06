I Love My Radio: dal 22 giugno arriva in radio Una donna per amico cantata da Eros Ramazzotti

Lunedì 22 giugno, arriva in radio "Una donna per amico" in un’inedita versione di Eros Ramazzotti registrata in esclusiva per I Love My Radio. Una cover che grazie alla straordinaria interpretazione di Eros rivive oggi con una nuova trascinante energia.

UNA DONNA PER AMICO è la quarta, dopo “Mare mare” di Elisa, “Quando” di Marco Mengoni e “La donna cannone” di Gianna Nannini, delle 10 cover di "I love my radio”, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Il brano, scritto dalla coppia Battisti - Mogol, è uno dei singoli più venduti di Lucio Battisti: uscito nel 1978 rimase al numero 1 della classifica dei brani più venduti per ben 12 settimane e divenne subito una delle canzoni più ascoltate e vendute di quell'anno (secondo solo a “Stayin’ Alive” dei Bee Gees).

Con la cover di Eros Ramazzotti continua il viaggio di I LOVE MY RADIO che vedrà ogni settimana la pubblicazione di uno dei grandi classici della canzone italiana reinterpretato dai grandi artisti del panorama musicale italiano. Questo l’elenco degli artisti che usciranno nelle prossime settimane: Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Negramaro.

Fino al 31 luglio, è possibile votare su ilovemyradio.it per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto I LOVE MY RADIO. 45 hit protagoniste dell’airplay che andranno a comporre una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito di sempre.