Sergio Sylvestre: “Continuate a offendermi con commenti razzisti ma io me ne frego”

Prima del fischio d’inizio della Finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, andata in scena qualche giorno fa allo Stadio Olimpico di Roma, Sergio Sylvestre ha cantato l’Inno nazionale. L’emozione di cantare in quell’occasione, peraltro di fronte all’immagine di uno stadio tristemente vuoto, per l’artista è stata davvero tanta ed è così che ha commesso un errore durante la sua performance, con un attimo di esitazione dal quale, però, si è ripreso subito.

Purtroppo questo suo piccolo sbaglio ha sollevato una polemica incredibile: a Sergio è arrivata addosso una valanga di critiche, con l’aggiunta di insulti razzisti che vanno ben oltre la sua performance alla Coppa Italia. Nonostante ormai siano passati giorni, sui social c’è chi continua a offenderlo in maniera pesante. Ma il cantante guarda oltre e decide di rispondere di nuovo ai suoi detrattori, dopo che nei giorni scorsi aveva spiegato che il suo errore era dovuto semplicemente all’emozione.

In una della sue stories ha detto: “Buongiorno ragazzi, vedo che mi date ancora importanza, offendendomi ancora con commenti razzisti. It's ok, ‘cause you know why, I don't give a fuck (‘Va bene, e lo sapete perché? Perché me ne frego’)”. In difesa di Sergio in questi giorni sono intervenuti tanti suoi colleghi, tra i quali Elodie, Emma e Alessandra Amoroso: così facendo, anche loro sono diventate bersaglio degli haters ma per fortuna sono anche tanti i fan che le hanno difese, così come sono tanti coloro che hanno mostrato solidarietà Sergio.