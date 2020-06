Justin Bieber accusato di violenza sessuale: la risposta del cantante

Justin Bieber è stato accusato da due ragazze di violenza sessuale. Gli episodi, secondo quanto raccontato dalle due presunte vittime, sarebbero accaduti nel 2014 e nel 2015, quando il cantante stava ancora con la ex fidanzata Selena Gomez, che, in passato, ha accusato di Bieber di abusi mentali nei suoi confronti.

La prima ragazza a farsi avanti è stata Danielle, che ha raccontato di aver incontrato Bieber nel 2014 ad un evento, per poi essere invitata nell'hotel in cui alloggiava il cantante. La seconda, Kadi, ha dichiarato: "La sera del 4 maggio 2015 sono andata a New York per vedere Justin e farmi una foto con lui, come facevano tante beliebers. Mentre ero in attesa, già dalle prime ore del mattino, ho incontrato la sua guardia del corpo fuori dall’hotel. Più tardi, verso le 2,30 del mattino, sono stata invitata da lui nell’hotel di Bieber, dove c’erano cinque ragazze e dove è avvenuta la violenza."

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020



I tweet delle due ragazze sono immediatamente diventati virali e gli utenti si sono mostrati divisi tra chi crede alle storie raccontate dalle due, sottolineando come Bieber abbia ammesso di aver avuto un comportamento sbagliato anche con Selena Gomez, e chi, invece, chiede delle prove per fare delle accuse così pesanti.

Anche lo stesso Justin Bieber ha commentato la cosa, scrivendo: "Nelle ultime ore è comparso su Twitter un account che mi accusa di violenza. Voglio essere chiaro: questa storia è falsa, vi dimostrerò che non sono mai stato dove dicono che fossi. Tutte le accuse di violenza sessuale vanno prese seriamente, e per questo ho deciso di rispondere. Tuttavia, questa storia è impossibile, ed è per questo che lavorerò con le autorità e con Twitter per intraprendere azioni legali."

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

