Stash e le prime prove da papà: ecco la serenata al pancione di Giulia

Ecco le prime, emozionanti prove da papà di Stash dei The Kolors. Il cantante ha condiviso un dolcissimo video mentre fa una serenata al pancione della sua fidanzata Giulia.

Nel video condiviso sul suo profilo Instagram, Stash canta per Giulia e per il piccolo in arrivo Flor d'Luna di Carlos Santana e anche le parole scritte dal cantante per accompagnare il video sono emozionanti: "Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale..."

La serenata di Stash per la sua famiglia ha emozionata migliaia di follower che hanno messo mi piace e commentato il post del cantante, mandandogli gli auguri per la futura paternità e complimentandosi per la dolcezza trasmessa nel video.

Prima dell'annuncio della gravidanza, avvenuta durante la finale di Amici Speciali, in pochissimi sapevano della relazione tra Stash e Giulia. Successivamente, il cantante dei The Kolors aveva dichiarato: "Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici ma lo dico a bassa voce."

