Jennifer Lopez, super sexy mentre registra: "Stiamo preparando qualcosa di molto caliente"

Nuova musica in arrivo da Jennifer Lopez!

Lo ha annunciato la stessa cantante, con delle foto pubblicate su Instagram, mentre si trova in studio di registrazione. Canottiera scollata, pantaloncini e stivali al ginocchio, il look super sexy rispecchia le parole di JLO, scritte ad accompagnamento degli scatti: "È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caliente. Non vedo l'ora che sentiate ciò a cui stiamo lavorando..."

Visualizza questo post su Instagram It’s summertime and we’re cookin’ up something muy caliente @lacarba Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 18 Giu 2020 alle ore 10:03 PDT

Jennifer non pubblica un album completo dal 2014, ma non si è mai fermata e ha sempre continuato a lavorare nel mondo della musica. Infatti, la cantante ha continuato a scalare le classifiche con dei singoli, come Dinero, realizzato con DJ Khaled e Cardi B nel 2018, e Baila Conmigo, nel 2019.

Ma JLO ha lavorato anche nel cinema e in molto altro. JLO, infatti, ha recentemente preso parte al film Hustlers, ma è anche imprenditrice e produttrice.



"Sono da sempre una cantante e una ballerina, e ho da sempre voluto recitare. Per me è sempre stata un’unica grande cosa" aveva dichiarato tempo fa e pare proprio che, dopo 6 anni, abbia deciso di ridedicarsi a tempo pieno alla musica.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!