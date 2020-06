Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di scegliere il nome della figlia solo dopo la sua nascita

Katy Perry sta aspettando una bambina da Orlando Bloom: a quanto pare, però, la coppia non ha ancora scelto quale nome dare alla piccola. I due preferiscono aspettare che nasca e scegliere il nome solo dopo averla conosciuta.

A rivelarlo è stata la stessa popstar in un’intervista per Mix 104.1: “Non abbiamo ancora deciso il nome perché sarà lei a dircelo. Abbiamo già delle opzioni. Poi la guarderò e andrà così ‘Oh sì, tu sei lei. Tu sei questo’”.

Tra i nomi papabili ci sarebbe anche quello della nonna paterna di Katy, Ann Pearl Hudson, purtroppo scomparsa da poco. Katy ha anche parlato del suo compagno Orlando, dicendosi convinta che sarà felicissimo di avere questa figlia: “Penso che lui sia entusiasta di avere una bambina – ha dichiarato – dicono che le bambine siano le piccole di papà. Sarà così. Vedremo”.

Per Katy Perry non è stato semplice affrontare la gravidanza durante la quarantena: “Sono stata travolta, sono stata ansiosa, sono stata felice, sono stata felicissima, sono stata depressa, sono stata tutto questo – ha spiegato - Il mondo sta vivendo un momento selvaggio ed è un momento selvaggio portare una vita nel mondo”. La cantante, tra l’altro, ha anche un nuovo disco in arrivo. L’album uscirà il 14 agosto: “Avrò una figlia e avrò un disco – ha detto scherzando in proposito – non so quale dei due arriverà prima”.