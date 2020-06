Fergie ha lasciato definitivamente i Black Eyed Peas: la motivazione

La notizia era già uscita nel 2017, ma era stata prontamente smentita. Ma, ora, a dichiararlo è will.i.am: Fergie ha lasciato definitivamente i Black Eyed Peas.

Il cantante è stato intervistato da Billboard e ha spiegato che la sua ormai ex compagna di band, con cui lavorava dal 2002, ha deciso di fare la mamma a tempo pieno e, dunque, di allontanarsi dalla musica. Fergie, infatti, non ha collaborato con i Black Eyed Peas al loro ultimo album, Translation, uscito lo scorso 19 giugno: "Ascolterà il nuovo album quando lo fanno tutti. Spero le piaccia", aveva dichiarato precedentemente will.i.am.

Ma tra i due nessun risentimento: "Cerchiamo di tenerci in contatto. Ci sentiamo ogni tanto per dirci “ciao”, “buon compleanno”, “Buon Natale” e “Buona Pasqua”. Lei sa che siamo in studio. Le vogliamo bene e lei adesso si concentra solo a fare la mamma. Che è un duro lavoro, quello che lei vuole fare adesso e noi siamo dalla sua parte. Sa come contattarci per una fuga. Rispettiamo il suo desiderio, la amiamo e vogliamo solo che stia bene."

Anche apl.de.ap ha speso belle parole per Fergie: "Lei è nostra sorella. Quindi anche con queste piccole interruzioni, lei resterà sempre nostra sorella. Sfortunatamente i nostri piani non coincidono con le sue esigenze di maternità, e lei vuole concentrasi su quelle. E come ha detto Will, noi la supportiamo al 100 per cento."

Fergie, che è mamma di Axl di sei anni, avuto dal matrimonio, ormai finito, con Josh Duhamel, si era già allontanata dai Black Eyed Peas nel 2006, quando aveva pubblicato l'album solista The Dutchess.

