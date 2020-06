Silvia Provvedi racconta il parto: "Il cesareo non era previsto"

Il 18 giugno Silvia Provvedi è diventata mamma di Nicole, figlia frutto dell'amore con l'imprenditore Giorgio De Stefano. Tornata a casa, la cantante de Le Donatella ha deciso di raccontare ai suoi follower come ha vissuto il momento del parto e come si è sentita quando ha dato alla luce Nicole, la sua prima figlia.

La bambina è nata con un parto cesareo che, inizialmente, non era previsto: "Sono in fase di ripresa. Malgrado non fosse programmato sono dovuti intervenire col cesareo."

Fortunatamente, tutto è andato bene e sia mamma sia la piccola Nicole stanno bene. Silvia, allora, ha voluto ringraziare tutto lo staff dell'ospedale che l'ha aiutata durante il parto: "Sono stata coccolata, assistita nel migliore dei modi. E’ passato qualche giorno, ma mi sono sentita a mio agio. Sono giorni particolari, è un limbo bellissimo, mio sto godendo attimi pazzeschi."

Quindi, ora Silvia, Giorgio e Nicole sono a casa tutti insieme e i due neo-genitori possono concentrarsi totalmente sulla nuova arrivata. Chissà se, nel mentre, organizzeranno anche il loro matrimonio...