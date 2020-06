Ecco come ha fatto Noemi ha perdere tanti chili: il metodo Tabata

Noemi è dimagrita e ora è in forma perfetta. La cantante si è mostrata in bikini in una foto scattata in campagna e ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo fisico invidiabile. “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate – ha scritto nel post – per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.

La cantante, in realtà, si è mostrata dimagrita già in altre foto recenti, ma in questo scatto in costume gli effetti della dieta si vedono molto di più, al punto che qualcuno ha stentato a riconoscerla. “Ma non sei tu nella foto”, ha scritto un utente. “Giuro che sono io”, ha risposto Noemi.

L’artista ha rivelato di essere riuscita a tornare in forma grazie al metodo di allenamento Tabata, detto anche Guerrilla Cardio: si tratta di una forma molto intensa di training cardiovascolare anaerobico, ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese. Questo metodo prevede un workout molto intenso a intervalli ed è molto indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorando la propria resistenza. Su Noemi gli effetti di questo training sono davvero sorprendenti e lei è più bella che mai.