Giorgio Sibio Condello (meglio conosciuto come Giorgio De Stefano), il fidanzato di Silvia Provvedi, è stato arrestato all'alba a seguito dell'operazione di Polizia contro le cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, attive a Reggio Calabria. L'operazione ha portato all'arresto di molti mafiosi, non solo in Calabria.

Il 18 giugno scorso, Giorgio è diventato padre: Silvia ha dato alla luce Nicole. Il caso vuole che l'operazione delle Forze dell'Ordine fosse soprannominata Malefix, lo stesso nomignolo che la cantante gli ha dato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, per non svelare la sua vera identità.

Giorgio è un giovane facoltoso. Si è trasferito anni fa a Milano e ha tentato la carta dell'imprenditoria, gestendo il ristornate Oro. é molto conosciuto e si accompagna da sempre a vari personaggi del mondo dello spettacolo. È figlio del boss Paolo De Stefano, morto nel 1985.

Sul padre, sul Corriere della Sera si legge: "La famiglia di Archi, quartiere di Reggio Calabria a Milano ha sempre avuto una seconda casa grazie al rapporto (anche familiare) con il sanguinario boss Franco Coco Trovato. A guidare la santa alleanza tra mafia, politica, imprenditoria e logge massoniche, il boss Paolo De Stefano che sarà ucciso nell’85 dopo aver cercato di far saltare in aria il nemico Antonio Imerti, detto Nano Feroce. E per vendicare la morte di don Paolino esplose una guerra di 'ndrangheta da 700 morti in tutta Italia".

Silvia e Giorgio, dopo la nascita della loro prima figlia, sognavano il matrimonio. Ma ora i piani dovranno essere rivisti.