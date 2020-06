J-Ax critica gli artisti che non hanno difeso Sergio Sylvestre dagli attacchi razzisti: "Paura di perdere fan?"

J-Ax non ci sta e ha attaccato i cantanti che non hanno difeso Sergio Sylvestre dalle critiche razziste ricevute dopo l'errore durante l'Inno d'Italia alla finale di Coppa Italia.

Intervista a 105 Mi Casa, il rapper ha manifestato la sua vicinanza a Sergio, che ha conosciuto molti anni fa durante Amici, e ha ringraziato chi si è schierato insieme al Big Boy: "Volevo dare un grosso bacio a Elodie ed Emma e un abbraccio a Nek, perché mi sembra siano gli unici che insieme a me si sono esposti su questa cosa, perché quando si tratta di situazioni del genere i grandi cantanti che fanno tanto i fenomeni non si espongono per paura di perdere follower. Di quelli famosi ho visto solo loro. A tutti gli altri posso chiedere ‘dove caz*o eravate?‘. Fate tanto i fenomeni, poi quando è il momento di esporvi per paura di perdere qualche centinaia di follower non lo fate."

In realtà J-Ax si era già esposto, pubblicando una foto insieme a Sergio, dove aveva scritto: "Sergio a differenza di molti semplici “performer” è un vero artista e come tutti gli artisti è estremamente sensibile. Più volte durante amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione. Ma questo è il segno distintivo non solo di un vero artista, ma anche di un vero uomo. Ovvero di qualcuno che non ha paura di svelare le proprie emozioni."

