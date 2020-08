Cristina D’Avena in gita in barca canta la sigla di “One Piece”

Su Instagram la regina dei cartoni animati, Cristina D’Avena, ha fatto impazzire i fan con un video davvero divertente. La cantante si trova in vacanza e nel video la si vede al timone di una barca a vela: vista l’occasione adatta, Cristina ha deciso di cantare una delle sigle più amate di sempre, ossia “All’arrembaggio”, tratta dalla prima stagione del famoso cartone “One Piece”."Salpate con me?", ha scritto l'artista nel post e i fan hanno tutti risposto che sarebbero pronti a un viaggio in mare insieme a lei.

Visualizza questo post su Instagram Salpate con meeee? ☠️‍☠️ Un post condiviso da Cristina D'Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 20 Ago 2020 alle ore 6:41 PDT

Cristina D’Avena prima di Ferragosto si è esibita in un drive-in a Montecatini Terme e il pubblico ha dunque assistito al suo concerto dentro le automobili. Dopo aver terminato gli impegni musicali, la cantante è andata a Montecarlo dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza in totale relax, come mostra questo video che i suoi fan hanno apprezzato molto.