Emma Marrone: baci appassionati a Positano con Nikolai Danielsen

Emma Marrone sembra più innamorata che mai di quello che, secondo indiscrezioni, sarebbe ormai il suo nuovo fidanzato, il modello norvegese 29enne Nikolai Danielsen.

La cantante in passato aveva messo da parte i sentimenti e aveva deciso di concentrarsi esclusivamente su se stessa per affrontare la malattia. Però, ora che i risultati dei recenti controlli sono finalmente rassicuranti, a distanza di un anno da quel periodo così difficile, può di nuovo prendere in mano la sua vita (in particolare quella sentimentale).

Proprio in questi giorni, infatti, Emma è stata paparazzata con Nikolai ed alcuni amici in barca al largo di Positano (in costiera amalfitana). I due si scambiavano baci appassionati e il loro atteggiamento era inequivocabile. Questo fa pensare che l'amore tra i due stia viaggiando a gonfie vele.

La cantante ha recentemente annunciato anche l'uscita del suo nuovo singolo, Latina, in programma per il 28 agosto.

(Credits photo: Instagram/real_brown)