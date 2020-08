Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid-19: "Ma fo**etevi da soli!"

Nelle sue storie di Instagram Vasco Rossi ha voluto dedicare un pensiero inequivocabile ai negazionisti del Covid-19 e ai terrapiattisti.

Il rocker di Zocca si dedica ad "allena... menti in bici e considerazioni". Così, pedalando per le campagne modenesi, ha girato alcuni video in cui si rivolge a due categorie che il cantante mette sullo stesso piano (e lo fa senza peli sulla lingua): "Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca..o".

Alla fine del suo giro in bici, il Komandante giunge a Zocca, dove trova ad attenderlo (come capita spesso) numerosi fan. Così il Blasco fa notare che tutti (lui compreso) indossano la mascherina.

E se per qualcuno il messaggio non dovesse essere stato sufficientemente chiaro, Vasco Rossi rincara la dose con un'altra storia in cui mostra il dito medio. I destinatari di questo pensiero? Il cantante lo scrive chiaramente: "Negazionisti e Terrapiattisti", ovviamente.

(Credits photo: Instagram/vascorossi)