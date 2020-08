Billie Eilish ha dei problemi con il sonno: “Faccio sogni terrificanti”

Billie Eilish ha rilasciato un’intervista a Heat Magazine nella quale ha parlato dei suoi problemi con il sonno. La cantante, ad esempio, non riesce ad addormentarsi facilmente: “Ci metto una vita – ha detto - Non capisco come le persone possano addormentarsi immediatamente, è così strano per me”.

Di recente l’artista ha vissuto un’esperienza che l’ha turbata molto: “L'altro giorno mi sono addormentata mentre ero seduta su un aereo ed è stata la prima volta – ha spiegato - Ho avuto la paralisi del sonno tre volte. Ho un sacco di strani problemi con il sonno. Faccio sogni terrificanti”.

Il problema principale della cantante comunque sono gli incubi che la tormentano di notte e la fanno sentire triste poi durante tutto il giorno successivo: “È strano perché gli incubi che ho non mi fanno svegliare – ha spiegato - Di solito durano tutta la notte, quindi tutta la notte è terrificante. Possono davvero sconvolgermi e passo tutto il giorno a terra”.

“Sto facendo un sogno che mi manda fuori di testa e mi fa sentire a disagio per tutto il giorno”, ha concluso Billie, specificando che ha fatto lo stesso incubo per due mesi di fila. La sua esperienza è davvero curiosa e probabilmente è molto più comune di quanto non si pensi; l’augurio per la giovane artista è quello di riuscire presto a tornare a dormire serenamente.