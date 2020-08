Call of Duty: Fabio Rovazzi presta il volto ad uno dei personaggi

I giocatori di Call of Duty nelle scorse ore si sono trovati di fronte una simpatica sorpresa: nella modalità multiplayer di "Modern Warfare" con la Stagione 5 è stato introdotto un nuovo personaggio con le fattezze di Fabio Rovazzi.

Si tratta di Sergio Sulla, un nuovo membro della coalizione il cui nome in codice è operatore Morte: un ex componente del nono Reggimento d'assalto paracadutisti. Basta osservare il vistoso cappello da cowboy indossato dal personaggio sulla divisa d'ordinanza per scoprire la sua passione più grande: i film di Sergio Leone e il genere spaghetti Western.

Dopo quest'ultimo aggiornamento, i giocatori potranno prendere il controllo del personaggio, che somiglia in tutto e per tutto al noto youtuber.

Ora è decisamente più comprensibile il misterioso aggiornamento di Rovazzi postato sui social poco prima dell'aggiornamento del gioco in cui si mostrava in una stanza illuminato da decine di luci e invitava i fan a scoprire la natura del suo ultimo progetto.

(Credits photo: gaming.hwupgrade.it)