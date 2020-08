Modà, il 28 agosto uscirà un nuovo singolo inedito intitolato “Cuore di cemento”

I Modà hanno annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo singolo inedito: si intitola “Cuore di cemento” e sarà pubblicato venerdì 28 agosto. Con questa canzone la band intende stupire i fan con un ritorno alle origini, ossia a quel sound che sin da subito li ha resi famosi, conquistando il pubblico.

“Con 'Cuore di cemento' ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni – ha raccontato Kekko - Sono molto contento dei risultati conseguiti con 'Testa o croce', è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità”.

“Testa o croce” è l’ultimo album in studio pubblicato dai Modà il 4 ottobre del 2019; chissà che “Cuore di cemento” non sia il preludio per un nuovo disco.