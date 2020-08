Tiziano Ferro piange la morte del suo cane: "Gli unici 4 mesi fuori dal canile e gli ultimi della sua vita, ma quanto amore"

Qualche giorno fa Tiziano Ferro ha reso partecipi i suoi fan del dramma che sta vivendo: il suo cane Beau, un dolcissimo dobermann adulto adottato da adulto in un canile quattro mesi fa, è stato operato d’urgenza a causa di un’improvvisa emorragia interna.

Successivamente il cantante originario di Latina ha fatto sapere che il suo adorato cane stava meglio, ma che doveva rimanere sotto osservazione in clinica. Ieri, però, l’artista ha potuto andare a trovarlo: i veterinari gli hanno concesso di trascorrere qualche minuto insieme a lui e per Tiziano è stata un’emozione enorme.

Su Instagram ha pubblicato un video che mostra il momento in cui ha potuto riabbracciare Beau, lasciandosi andare alla commozione: “Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura – ha scritto nel post - Anche oggi non tornerà a casa.Stiamo aspettando i risultati del trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore”. Questo video ha emozionato e commosso anche i fan che in queste ore stanno inviando al loro beniamino tanti messaggi di affetto e di vicinanza in questo momento difficile.

Purtroppo, però, Beau non ce l'ha fatta ed è morto la scorsa notte. Il cantante ne ha dato notizia oggi con un nuovo commovente post su Instagram: "Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte - ha scritto - La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete".