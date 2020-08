Mika e Michele Bravi insieme per la cover di “Bella d’estate” di Mango

Un duo inedito per riportare in auge una delle canzoni più rappresentative degli anni ’80. Mika e Michele Bravi uniscono le loro voci per realizzare la cover di “Bella d’estate”, singolo pubblicato da Mango nell’estate del 1987.

Il brano sarà disponibile da oggi, venerdì 28 agosto 2020, e verrà eseguito dalla coppia il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona sul palco dei Seat Music Awards, la due giorni di musica condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada durante la quale gli artisti non verranno premiati ma dedicheranno simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori della musica.

Scritta a due mani con Lucio Dalla ed eseguita dall’inconfondibile voce del cantautore lucano, Bella d’Estate, caratterizzata dal largo ricorso alle tastiere elettroniche, venne presentata al Festivalbar e si posizionò nell’agosto del 1987 al quarto posto dei singoli più venduti d’Italia. Il suo successo varcò ben presto i confini nazionali, tanto che il pezzo venne inciso anche in spagnolo col titolo “Flor de Verano” posizionandosi al quinto posto, mentre in Germania si fermò in sesta posizione.

La scelta di riproporla è di Mika. L’artista libanese l’ha così commentata: “Quasi per caso ho riscoperto Bella d'Estate e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l'idea di cantarla. È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Ho incontrato subito l'entusiasmo di Katoo (Francesco Catitti, ndr) per questo progetto e ci siamo divertiti a creare una rilettura rispettosa, ma in chiave contemporanea. Mentre eravamo in studio, Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione. Sono stato molto felice di ritrovarlo!”.

Bravi, tornato di recente sugli schermi televisivi per partecipare al programma “Amici Speciali” condotto da Maria De Filippi e in attesa di pubblicare il terzo album di inediti dal titolo “La geografia del buio”, la cui uscita era inizialmente prevista per il 20 marzo scorso, si è invece detto affascinato dall’attenzione avuta da Mika nel riscoprire e riportare al pubblico un “gioiello raro” della musica italiana: “Per me è un onore – ha aggiunto il vincitore della settima edizione di X Factor – poter condividere lo spazio di questa canzone, che celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”.

(Credits photo: Instagram/mikainstagram)