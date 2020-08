All'asta i cimeli delle leggende hip hop: la corona di Notorious B.I.G. e alcune lettere di Tupac

Anche nel mondo del rap e dell'hip hop sono ormai tante le leggende i cui cimeli cominciano ad aver un valore importante. Così la casa d'aste internazionale Sotheby’s ha deciso di lanciare la prima asta dedicata al settore.

Cassandra Hatton di Sotheby’s ha commentato: “L’impatto dell’hip hop è ovunque: scarpe da ginnastica, abbigliamento, gioielli, arte, musica. Volevo una vendita che riconoscesse davvero quanto sia enorme tale impatto“.

L'appuntamento è stato fissato per il prossimo 15 settembre a New York e tra i 120 prezzi legati alla storia dell'hip hop scelti per la vendita vi sono due cimeli di eccezionale importanza.

Il primo oggetto è la corona che Notorious B.I.G. ha indossato e autografato in occasione di un servizio fotografico che si è tenuto nel 1997, tre giorni prima della sua morte. Il cimelio parte da una base d'asta di 200mila dollari, ma è facile immaginare che il prezzo lieviterà molto durante l'asta.

Il secondo pezzo è una collezione di 22 lettere d'amore scritte durante il periodo dell'adolescenza e autografate da Tupac Shakur. Per questo archivio di documenti la base d'asta (volutamente al ribasso per invogliare al rilancio) è di 60mila dollari.

(Credits photo: Facebook/NotoriousBIG)