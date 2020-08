Achille Lauro lancia un messaggio ai giovani: “Ascoltate lo Spallanzani, utilizzate le mascherine”

Come tante altre star, anche Achille Lauro scende in campo al fianco delle istituzioni e si impegna nella sensibilizzazione delle persone nei confronti dell’importanza della prevenzione e delle misure di sicurezza previste per cercare di arginare i contagi da Coronavirus.

Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha condiviso su Facebook un video in cui l’artista lancia un messaggio davvero molto importante, rivolto in particola modo ai giovani.

“Ciao ragazzi, mi raccomando – ha esordito Lauro – ascoltate il messaggio dello Spallanzani. Agite in modo responsabile, utilizzate le mascherine, seguite le regole del distanziamento e del lavaggio delle mani. Mi raccomando – ha ripetuto per poi concludere – il futuro è nelle vostre mani”.