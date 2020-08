Miley Cyrus è stata la più sexy degli MTV VMA 2020

Agli MTV VMA 2020 sono davvero tante le popstar che hanno conquistato il pubblico, per la loro bellezza, per il loro look, per le loro esibizioni e per la loro bravura. In fatto di sensualità, la regina è stata però Miley Cyrus: la popstar ha davvero battuto la concorrenza per il look più sexy della serata.

La cantante e attrice ha sfilato sul red carpet indossando un abito incredibile che ben poco lasciava all’immaginazione: si tratta di un nude dress nero trasparente e decorato con gocce di cristalli e guanti in coordinato, un capolavoro firmato Thierry Mugler. Con la lingerie in vista, un abito di per sé semplice ma elegantissimo e sensuale al massimo, il rossetto rosso e lo sguardo birichino con tanto di linguaccia, Miley ha fatto impazzire tutti.

Un effetto molto simile l’ha ottenuto quando poi si è esibita sul palco: la star ha cantato live per la prima volta la sua nuova canzone, “Midnight Sky”, presentandosi con un look glamour, ribelle e anche questa volta molto sexy. Miley indossava, infatti, un completo di paillettes nero con gonna dotata di uno spacco vertiginoso, il tutto impreziosito da bracciali, collane e anelli che hanno completato l’outfit.

Ma il top Miley lo ha raggiunto verso la fine della sua esibizione, quando si è tolta la gonna ed è salita a cavalcioni su una palla da discoteca, proprio come nel celeberrimo video del 2013, “Wrecking Ball”. Inutile dirlo, la sua performance ha mandato in visibilio il pubblico.