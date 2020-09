Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Me lo ha detto Beau”

Tiziano Ferro riapre il cuore a un nuovo amico a quattro zampe. Con la ferita ancora aperta e un dolore forte per la scomparsa di Beau, il dobermann morto lo scorso 27 agosto, il cantante di Latina è tornato in canile per adottare Jake.

“Ecco come Jake ha deciso da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau”.

Con questo post su Instagram, che fa da cornice a un video che lo ritrae mentre accarezza Jake che si avvicina spontaneamente a lui in canile, l’artista ha dato il benvenuto al nuovo arrivato.

Beau è il dobermann che il 40enne cantautore e produttore discografico aveva adottato in canile insieme al marito Victor Allen in seguito alla scomparsa della loro cagnolina Piper. Una seconda possibilità che per il dobermann è purtroppo durata troppo poco, appena quattro mesi. Nato con due milze, di cui una lacerata accidentalmente, Beau è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per un’emorragia lo scorso 24 agosto e tre notti più tardi è spirato: “Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile – aveva scritto Tiziano Ferro - gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore.… Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.

Detto, fatto. Dopo appena quattro giorni l’artista, che condivide insieme al marito la passione per i cani, ha lanciato un messaggio forte, che sembra rappresentare anche un modo concreto per incoraggiare gli amanti degli animali a scegliere non soltanto i cuccioli. E, soprattutto, a non pagare per assicurarsi un fedele compagno di viaggio.

(Credits photo: Instagram/tizanoferro)