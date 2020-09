Jerusalema: la hit globale è certificata disco di platino in Italia!

Jerusalema è il brano gospel, afro house del produttore e musicista africano Master KG che ha conquistato tutto il mondo e raggiunge la certificazione Platino per le vendite in Italia.

Il pezzo, divertente e spensierato e cantato in lingua venda, disponile anche nella versione remix di Burna Boy, si è trasformato in una dance challenge che sta coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo, ammaliate dal suo ritmo trascinante. Oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 205 milioni d visualizzazioni su Tik Tok e 12 milioni post su instagram, più di 46 milioni di streaming globali e un milione di ascolti al giorno.

Tantissimi sono stati i video pubblicati per il ballo dell’estate che, non solo ha raggiungo tutto il mondo, ma ha coinvolto studenti, infermieri, vigili del fuoco, militari, villeggianti, e moltissimi celebrities.

Master KG ha iniziato Ad appassionarsi alla musica in tenera età ed è diventato famoso nel 2018 con il suo album "skeleton move" che ha ottenuto alcune nomination e e premi tra cui AFRIMMA Awards per i migliori gruppo nell’Eclectro africano. È inoltre il pioniere della danza Balobedu.