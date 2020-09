Nuovo record per Ariana Grande: ha raggiunto i 200 milioni di followers su Instagram

Reduce da una strepitosa serata agli MTV VMA 2020 durante i quali si è esibita con Lady Gaga in “Rain On Me”, Ariana Grande ha registrato un record incredibile: adesso è la donna più seguita in assoluto su Instagram. La popstar, infatti, ha raggiunto i 200 milioni di followers ed è quindi la seconda persona più seguita al mondo sul noto social, dopo Cristiano Ronaldo che si mantiene saldo al primo posto con ben 237 milioni di fan.

Dopo Ariana, nella classifica delle donne più seguite ci sono Kylie Jenner e Selena Gomez, le quali vantano rispettivamente 193 e 190 milioni di followers. Lady Gaga si è complimentata con la collega dedicandole un post: “Congratulazioni alla mia amica Ariana Grande – ha scritto – per i suoi 200 milioni di followers! Sei una regina! Indossa quella corona!”. Con i suoi 43,4 milioni di followers, Miss Germanotta è ben lontana dal record dell’amica ma si mostra sportiva nei suoi confronti ed è sinceramente felice per il suo successo.

Ma questo non è l’unico importante traguardo raggiunto di recente da Ariana Grande: nei giorni scorsi, infatti, è stato annunciato che la cantante ha superato Rihanna su Spotify, diventando l’artista donna più ascoltata di sempre sulla piattaforma con più di 20,5 miliardi di ascolti in streaming. Per quest’altra conquista nei giorni scorsi Ariana ha ringraziato i suoi fan con un post su Instagram. La cantante, insomma, sembra davvero inarrestabile ed è sempre più amata dal pubblico.