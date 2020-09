Ed Sheeran è diventato papà: l'annuncio su Instagram

Ed Sheeran è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, tramite un post sul suo profilo Instagram.

Nella foto si vedono una copertina e un paio di calzini e nella descrizione, Ed scrive: "Ciao a tutti, ho qualche notizia personale che vorrei condividere con voi. La scorsa settimana, con l’aiuto di una squadra fantastica, Cherry ha dato alla luce la nostra bambina, sana e bellissima, Lyra Antarctica Seeborn Sheeran. Siamo pazzamente innamorati di lei. Sia la mamma che la piccola stanno bene e noi siamo al settimo cielo."

La notizia della gravidanza di Cherry era stata rivelata poche settimane fa da una fonte vicina alla coppia al The Sun. La coppia, che si conosce dai tempi della scuola, non aveva rilasciato dichiarazione: da sempre, Ed e Cherry sono molto riservati. Anche il loro matrimonio, avvenuto nel 2019, non era stato annunciato pubblicamente.

"Non posso essere in viaggio per sempre" aveva dichiarato in passato il cantante, che sta con la moglie da più di 5 anni: "Dei bambini cambierebbero le cose. Mi piacerebbe sacrificarmi per loro."

