Il trapper VillaBanks pubblica il video del suo nuovo singolo su PornHub

Dopo Salmo e Immanuel Casto (che comunque non erano sfociati nella nudità), oggi è un altro artista a infrangere le regole e a scegliere di pubblicare quello che dovrebbe essere un video musicale su PornHub. In realtà, non è solo un video musicale, bensì un vero e proprio sextape dove l’artista in questione non solo canta, ma si esibisce appunto anche in atti sessuali.

Visualizza questo post su Instagram VIDEO FUORI SU PH OGGI ALLE 22 Un post condiviso da VillaBanks (@villabanks) in data: 30 Ago 2020 alle ore 3:01 PDT

Stiamo parlando di Vieri Igor Traxler, in arte VillaBanks, un trapper davvero sopra le righe. In un’altra sua canzone, del resto, canta “Faccio porno, non faccio fiction”: e così l’artista è passato ai fatti e nel video lo si vede all’opera non con una, ma con addirittura tre ragazze, mentre canta “non riesco a scegliere, finisco a letto con tutte e tre”. Della canzone, piena di frasi irripetibili, VillaBanks ha pubblicato anche un estratto su Instagram, dove ovviamente le parti hot sono state censurate, ma si può comunque ben comprendere il tenore del video e il significato del testo della canzone.

Visualizza questo post su Instagram @fabiojuen.mp4 @hamzasaucegod Netflix rmx Video esplicito su PH @krippymami Un post condiviso da VillaBanks (@villabanks) in data: 14 Lug 2020 alle ore 1:21 PDT

Dopo solo poche ore, la clip su PornHub ha già raggiunto le 50mila visualizzazioni. Sui social sono tanti i fan del trapper, per lo più giovanissimi, che si complimentano con lui per l’audace scelta di mischiare la musica al porno: “Grande Villa rivoluzionario”, “Hai cambiato le regole del game”, “Sei un genio”, questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sulla pagina dell’artista che, tra l’altro, ha ricevuto anche i complimenti per la sua “prestazione” nella clip.

VillaBanks è uno dei trapper più discussi degli ultimi tempi, proprio per i suoi testi espliciti: nato e cresciuto a Lione, il giovane poi si è trasferito prima a Firenze e poi a Milano ed è diventato famoso con la canzone “Chupa Chupa”, diventata virale su TikTok. Ha solo 20 anni ma fa già numeri da record che gli hanno fatto ottenere un contratto discografico importante. A maggio i suoi primi due dischi hanno superato i 30 milioni di stream e il successo continua, adesso anche grazie al porno.