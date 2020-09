Mecna: Vivere feat. Izi esce martedì 8 settembre

Esce domani martedì 8 settembre Vivere, il nuovo singolo di Mecna nato dalla collaborazione con Izi, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records.

Il brano sancisce la prima collaborazione ufficiale di Mecna con Izi, uno tra gli artisti più interessanti del panorama rap e trap genovese e nazionale. Due penne che rappresentano attitudini, linguaggi ed estetiche differenti ma che condividono un approccio incredibilmente intimo alla scrittura, oltre a sapersi raccontare con grande profondità e introspezione, caratteristiche che li hanno portati ad essere identificati nella scena come due punti di riferimento per il rap d’autore italiano.



Vivere è un brano apparentemente leggero e spensierato le cui liriche, sostenute dalla produzione energica curata da LVNAR, celano un significato molto preciso: Mecna e Izi parlano della capacità di lasciare andare le cose, di saperne rispettare il percorso naturale, di non cedere alla tentazione di racchiuderle in definizioni né di sentirsi obbligati a dare un senso a tutto. Vivere la vita e gli eventi con una certa dose di semplicità e con uno sguardo più libero dal controllo che tendiamo ad esercitare su quanto ci accade.

“Ho da subito pensato ad Izi per questo brano, nell’ultimo periodo mi aveva colpito la sua capacità ad adattarsi bene a diversi mondi sonori e questo secondo me era ancora un’altra cosa.”

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. Mecna è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana.

Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiente un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.