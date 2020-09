Britney Spears riconosce il movimento #FreeBritney e lo ringrazia

Sono moltissimi i fan che stanno sostenendo Britney Spears nella battaglia per la tutela del suo patrimonio. Al grido di #FreeBritney, il pubblico della pop star sta dando un grande aiuto alla cantante, come lei ha dichiarato. In una udienza pubblica sulla tutela del suo patrimonio, la cantante ha ringraziato tutti i suoi sostenitori, tramite le parole del suo avvocato.

"A questo punto della vita in cui sta cercando di riguadagnare in qualche modo la sua autonomia, Britney ha apprezzato il supporto dei suoi tanti fan", ha detto il suo legale. In questo modo il movimento ha avuto il suo riconoscimento ufficiale.

La questione sulla tutela del patrimonio della cantante va avanti da molto tempo. Giudicata non capace, la vita e la carriera di Britney sono state messe nelle mani del padre James. Dopo 11 anni, l'artista sta iniziando a muovere i primi passi verso l'autonomia, creando una situazione difficile con il genitore che, al contrario, vuole continuare ad amministrare tutti i suoi beni.