Fausto Leali al Grande Fratello per soldi, "non certo per beneficenza"

"Ho accettato perché l'invito mi è stato fatto in modo garbato da persone che stimo e con cui ho collaborato in tv. Dopodiché mi sono fatto due conti: a causa del Covid i concerti riprenderanno nel 2021. Non ho impegni prima di allora e il GF Vip non è certo come andare in miniera. Sì, vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella ne faccio già a iosa". È con queste parole che Fausto Leali ha spiegato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il cantante è stato molto sincero. Purtroppo a causa del Covid i concerti sono stati rimandati e le entrate si sono bloccate. Quella di far parte della casa più spiata d'Italia è stata una decisione presa senza dubbio in un momento di emergenza e difficoltà, che avrà lo scopo anche di rilanciare la sua carriera come artista.

Fausto ha, inoltre, detto di essere pronto per questa nuova avventura ed è contento di incontrare e conoscere meglio gli altri partecipanti. "Per fortuna non sono nemmeno un tipo litigioso di carattere - ha spiegato - Certo, sarò lontano da casa e dai miei affetti, ma mi è già capitato in passato".