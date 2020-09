1969 Achille Idol Rebirth: il nuovo album di Achille Lauro fuori il 25 settembre

Achille Lauro muta ancora una volta e, dopo aver attraversato gli anni '90 con il suo album, 1990, pubblicherà un altro disco il 25 settembre. L'album si chiamerà "1969 Achille Idol Rebirth" ed è la rivisitazione della sua fatica discografica contenente Rolls Royce, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019.

Achille aveva annunciato, durante l'estate, che avrebbe pubblicato due album in breve tempo e con uno di questi "avrebbe rivoluzionato la musica italiana". E dopo l'uscita di 1990, tocca appunto al secondo lavoro del cantante.

1969 Achille Idol Rebirth è stato annunciato dallo stesso Lauro sul suo profilo Instagram. "Il 25 settembre pubblico la rivisitazione dell’album “1969” icona della musica italiana. Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego 'Achille Idol'." scrive il cantante.

Nell'album ci saranno anche: Maleducata, nuovo singolo in uscita il 17 settembre, definito da Achille "soft porno", Me ne frego, brano di Sanremo 2020, 16 marzo, Bam Bam Twist, Maledetto lunedì e anche una nuova versione di C'est la vie, cantata in duetto con Fiorella Mannoia.

