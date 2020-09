Jennifer Lopez adora Billie Eilish: "Mi ha fatto amare ancora di più ciò che faccio"

Jennifer Lopez adora Billie Eilish, non solo per la sua musica, ma anche perché grazie al loro incontro ha compreso di più quanto ami il suo lavoro e quanto sia importante la sua musica per i fan.

Le due cantanti, infatti, si sono incontrate qualche mese fa ad un concerto della Eilish. Emme Maribel, la figlia di JLO, è una grandissima fan di Billie e, alla fine del concerto, la ragazza ha avuto la fortuna di incontrare il suo idolo.

"Ho visto mia figlia impazzire per Billie Eilish" ha raccontato JLO: "È entrata nel camerino dopo il concerto e mia figlia ha smesso di respirare. L'ho guardata, ero tipo: 'Cosa c'è?' e lei era praticamente in lacrime perché adora questa ragazza da quando aveva 8 anni. Qualunque sia la ragione, lei si sente connessa alle sue canzoni, alle sue parole, ama il suo stile. Qualunque cosa sia la fa commuovere."

E proprio la reazione della figlia, ha portato la Lopez a pensare ai suoi fan e alla sua musica: "Mi ha spinto a riflettere sui miei fan, ho pensato: 'Oh mio Dio, è per questo che piangono?' Non l'avevo mai realizzato finché non ho visto mia figlia in quello stato. Per me è stata un'esperienza incredibile. Mi ha fatto amare ancora di più ciò che faccio, i miei fan, ciò che Billie fa per mia figlia. È stato come se si fosse chiuso un cerchio in quel momento. Noi amiamo Billie".

