Shade con “Autostop” ha raggiunto il disco di platino

Quest’anno sono stati tanti i tormentoni che hanno accompagnato questa strana estate. Quello che risulta essere il più amato al momento è però “Autostop” di Shade: la hit uscita lo scorso giugno ha infatti appena ottenuto il disco di platino per le vendite.

Per il giovane artista si tratta di un importante traguardo ma non è certo il primo: Shade ha infatti già collezionato ben 8 dischi di platino e 3 d’oro finora. Con il suo stile ironico e il ritmo coinvolgente delle sue canzoni, questo artista si sta davvero affermando come hitmaker.

Shade ha deciso di festeggiare questo riconoscimento facendo un regalo ai suoi fan: “Autostop è disco di platino – ha scritto su Instagram poche ore fa - Nemmeno il tempo di festeggiare l’oro, non ci credo ancora raga! Vi ringrazio con tutto me stesso, davvero. Mi avete fatto un regalo così bello che ho deciso di ricambiare... Alla persona che commenterà di più questo post regalerò la maglia che ho indossato alla Partita del Cuore”.