Ed Sheeran: venduta per 50.000 sterline una copia del suo primo demo

Una copia del primo demo registrato da Ed Sheeran all'età di 13 anni è stata venduta all'asta per la cifra record di 50.000 sterline (circa 55mila euro).

"Spinning Man", questo il titolo del demo (ispirato al nome di una foto di suo padre), contiene 13 canzoni in rima che il cantante aveva dedicato al suo primo amore. Come aveva raccontato in passato lo stesso Sheeran, aveva masterizzato da solo i CD (e realizzato le copertine) per distribuirli alle case discografiche inglesi e irlandesi nella speranza di farsi notare da qualche talent scout.

Le copie in totale dovevano essere circa 20, 19 delle delle quali oggi sono in suo possesso. Il cantante non voleva assolutamente che finissero nelle mani di altre persone.

Il fratello di un amico del cantante di nome Kevin aveva però una di quelle copie e, a quanto pare, ha deciso di venderla al miglior offerente.

Paul Fairweather di Omega Auctions, la casa d'aste che si è occupata della compravendita, ha raccontato che la vendita ha superato tutte le aspettative (benché fossero già buone). Quattro o cinque offerenti, infatti, hanno ingaggiato una feroce battaglia per accaparrarsi il pezzo e il prezzo finale ha stupito tutti.

