Pace fatta tra i TheGiornalisti? "L’amicizia non si è mai spenta"

E' tornato il sereno tra il gli ex membri dei TheGiornalisti? Dopo il periodo della separazione in cui sembrava che, specialmente tra Tommaso Paradiso e Marco Rissa, non tirasse una buona aria, pare proprio che i due siano in buoni rapporti.

Ed è proprio Marco Rissa, chitarrista del gruppo a confermarlo. Rissa, infatti, ha pubblicato su Instagram un ricordo dell'ultimo concerto del gruppo, avvenuto un anno fa al Circo Massimo di Roma. La foto mostra Marco e Tommaso durante il live e anche la descrizione è chiarissima: "Un anno dopo. Per festeggiare l'amicizia che non si è mai spenta e il coronamento di un sogno grande come il Circo Massimo."

Il concerto fu proprio l'ultimo momento insieme della band. Poco dopo fu proprio Paradiso ad annunciare l'inizio della sua carriera da solista, dicendo: "I TheGiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più", a cui Rissa aveva risposto: "I TheGiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andare via, può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones."

Ma poi, probabilmente, Marco e Tommaso hanno chiarito, tanto che ora molti fan sognano una reunion della band. Infatti, sotto la foto sono tantissimi i commenti speranzosi e nostalgici: da "Peccato che quella magia che si respirava prima non c’è più", fino a "Se non si è mai spenta l’amicizia, tornate insieme".

Chissà se rivedremo mai i TheGiornalisti riuniti...

