Rimosse le statue degli One Direction dal museo delle cere di Londra

Dopo tanti anni, le statue degli One Direction sono state tolte dal museo delle cere, il Madame Tussauds di Londra.

La notizia è stata riportata dal The Sun, che ha scritto che le raffigurazioni dei cinque cantanti sono state rimosse per fare spazio ad altre celebrità.

Tutti gli ex membri degli One Direction, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan e Harry Styles, hanno continuato a lavorare nel mondo della musica, iniziando le loro carriere da solisti. Ma nonostante ciò, il museo, per ora, non ha in progetto di esporre le statue delle cinque star da sole.

La motivazione della rimozione delle statue, che tra l'altro è avvenuta a poco tempo dal decimo anniversario del gruppo, è chiara: il museo è in continua evoluzione e si deve adeguare al panorama odierno delle celebrità.

Rivedremo gli One Direction al Madame Tussauds prima o poi?

