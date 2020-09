Lily Allen e David Harbour sposati da Elvis a Las Vegas

Proprio come accade nei film americani, Lily Allen e David Harbour si sono scambiati le loro promesse d'amore nella Graceland Chapel di Las Vegas e a sposarli è stato... un finto Elvis Presley.

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen) in data: 9 Set 2020 alle ore 10:04 PDT

La cantante americana e l'attore (noto per aver interpretato il ruolo dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things) avevano chiesto solo lo scorso 9 settembre la licenza matrimoniale, che impone agli sposi di convolare a nozze entro l'anno. Ma, a quanto pare, hanno deciso di non perdere tempo.

Lily e David hanno voluto condividere con i fan il momento di gioia postando subito diversi scatti sui loro profili Instagram. L'attore ha scritto: “In un matrimonio officiato dal re stesso, la principessa del popolo ha sposato il suo devoto, di origini umili, ma gentile titolare di una carta di credito in una bellissima cerimonia illuminata dal cielo per gentile concessione di uno Stato in fiamme nel mezzo di una pandemia globale“.

Ovviamente anche il rinfresco è stato tutt'altro che tradizionale: come testimoniano gli scatti postati, per festeggiare il momento hanno consumato hamburger e patatine fritte presso una tavola calda.

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen) in data: 9 Set 2020 alle ore 10:05 PDT

(Credits photo: Instagram/lillyallen)