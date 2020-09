Il trapper Gallagher esce dai domiciliari e ruba un furgone (e fa pure un video)

A febbraio scorso il trapper romano Gallagher (all'anagrafe Gabriele Magi), in compagnia del collega Traffik, aveva rubato alcuni smartphone a un gruppo di fan. Da qui era stato messo agli arresti domiciliari, che ha passato presso la sua abitazione a Roma. Finita questa brutta avventura, l'artista è andato a Latina e ha passato le sue vacanze lì.

Ovviamente è tornato a far parlare di sé per il furto di un furgone. A quanto pare Gallagher avrebbe girato anche un video - che poi ha pubblicato su YouTube - che mostrava la sua bravata. La Polizia Postale di Latina è venuta a conoscenza del filmato e ora la Procura ha aperto un fascicolo su di lui, per fare luce sui fatti accaduti.

Il video è stato poi rimosso perché di interesse per le Autorità ai fini delle indagini. Insomma, di mettere la testa a posto questo ragazzo di 23 anni proprio non ne vuole sapere.